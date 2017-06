Six dealers arrêtés et une quantité de drogue saisie

Par DDK | Il ya 14 minutes | 6 lecture(s)

Arrestation de six dealers et saisie de plus de 500 g de kif traité, des comprimés de psychotropes et de la cocaïne. Tel est le bilan des interventions méthodiquement enclenchées, au cours de la semaine dernière, par les éléments de la police judiciaire locale au niveau de différentes communes de la wilaya de Boumerdès.

Sur la base d'indices précis, quatre individus, âgés entre 24 et 31 ans, ont été démasqués et arrêtés au moment où ils s'apprêtaient à vendre une quantité de drogue. Les quatre suspects, pris en flagrant délit, étaient en possession de plus de 500 g de kif traité et de 150 g de comprimés de psychotropes, en plus d'une importante somme d'argent provenant de la commercialisation de ces substances nocives. La deuxième opération a eu lieu, selon le communiqué de presse de la sûreté de wilaya, à Khémis El Khechna où deux trafiquants de cocaïne récidivistes ont été également arrêtés. L'enquête policière aura permis de savoir que ces deux deniers mis en cause vendaient des petites quantités de cette drogue dure notamment dans leur propre localité et au niveau des hôtels de luxe de Bab Ezzouar. Conduits aux commissariats de leurs circonscriptions, les six mis en cause ont signé des procès verbaux reconnaissant leurs méfaits. Sur ordre du magistrat instructeur, ils ont tous été placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Tidjelabine.

S. H.