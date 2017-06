«Les premiers véhicules Volkswagen livrés en août»

Par DDK | Il ya 14 minutes | 7 lecture(s)

Selon le président directeur général de l’entreprise automobile SOVAC, Mourad Eulmi, les premiers véhicules de tourisme Volkswagen assemblés en Algérie seront livrés à partir du début août.

«On a vendu les véhicules en cours de production, qui seront achevés au cours du mois de juillet, pour qu’ils puissent être livrés début août», a fait savoir M. Eulmi, lors de son intervention sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale. M. Eulmi a souligné que tous les délais de réalisation de ces véhicules ainsi que leur commercialisation seront respectés. «On s’est engagés auprès des autorités avec notre partenaire Volkswagen à respecter les délais. Tout se passe très bien. On est au rendez-vous», a-t-il assuré. À retenir que l’usine implantée à Relizane projette, dans une première phase, d’en produire une dizaine de milliers de modèles chaque année et passer à un rythme de 100 000 unités/an. Selon M. Eulmi, les prix de ces véhicules sont 20% moins chers que ceux importés, citant, à titre d’exemple, le prix de la Golf qui a baissé à 2 999 000 DA. S’agissant du service après-vente «à qui on n’accorde pas beaucoup d’importance», dit-il, il a indiqué : «Le manque de culture du service ne concerne pas seulement le secteur automobile. Mais on essaye de s’améliorer et d’être à l’écoute de notre clientèle». Au sujet de l’intégration de composants produits en Algérie pour la construction de ces véhicules, il a indiqué que celle-ci est possible mais pas avant cinq années au moins. «Il faut au minimum une dizaine d’années pour créer une vraie industrie automobile», a-t-il dit, tout en mettant en exergue la nécessité de mettre en place une stratégie à moyen et long termes «pour ne pas se limiter seulement au montage de véhicules». M. Eumi a ajouté, dans ce contexte, que le cahier des charges impose aux industriels de l’automobile un taux d’intégration de 15% sur trois années et de 45% sur les cinq prochaines. Mais, même avec les 100 000 de véhicules projetés, il reste difficile, a-t-il précisé, de trouver les sous-traitants permettant d’atteindre un pareil taux. «On a besoin d’un marché extérieur pour qu’on puisse être compétitifs». Le même responsable a estimé que la vocation de son entreprise et celle de ses partenaires allemands est de réaliser en l’Algérie une plateforme d’exportation des modèles de la marque Volkswagen vers les pays du continent africain et d’autres régions du monde.

Samira Saïdj