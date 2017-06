Rassemblement nocturne à Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 173 lecture(s)

Des centaines de citoyens ont répondu favorablement à l’appel au rassemblement sur la place de la liberté d’expression Saïd Mekbel, avant-hier en soirée, en soutien aux Rifains.

À rappeler que cet appel a été lancé par le comité de soutien de Bgayet en solidarité aux citoyens du Rif, région amazighophone du Maroc, qui manifestent depuis plusieurs mois pour des revendications socio-économiques et identitaires. Peu avant 22 heures, des citoyens arrivaient par petits groupes et se sont tassés autour du piédestal de la stèle de Saïd Mekbel. Certains tenaient à bout de bras des pancartes où l’on pouvait, notamment, lire «Am Vgayet am Rif, yiwen ughilif» ou «Nek d Akbayli, d Arifi d Imazighen il keli », tandis que d’autres brandissent des drapeaux amazighs. Sur une large banderole hissée sur le lieu du rassemblement, l’on pouvait encore lire «Tilleli, tilleli i yemdoukal n Zefzaf» qui pourrait se traduire par «Liberté, liberté pour les camarades de Zefzafi», Zefzafi étant le leader de Hirak, mouvement de revendication des habitants du Rif. Pour faire beau et apporter une note de solennité à cette action nocturne, trois cercles de bougies ont été allumés autour de la stèle de Saïd Mekbel. Ce tableau n’a pas manqué d’inciter presque tous les présents à sortir leurs smartphones pour prendre des photos souvenirs. Dans cette grande manifestation de soutien aux Rifains, on note la présence des représentants du Comité de soutien de Bgayet au Rif, du comité de solidarité avec les travailleurs, du Café littéraire, du syndicat Snapap, du MAK et de certains partis politiques, comme le PST, le RCD, El-Moustakbel et Initiative citoyenne, en sus du mouvement associatif et de la société civile. Vers 22h30 et après qu’une minute de silence fut observée à la mémoire des martyrs du Printemps noir de 2001 et 2002, arrive le moment attendu des prises de parole. Après un rappel des causes qui ont amené les habitants du Rif marocain à faire part leur ras-le-bol, tous les intervenants ont exprimé leur «soutien indéfectible et sans réserves à leur frères et sœurs du Rif en lutte pour la liberté, la dignité et le recouvrement de leurs droits politiques, socio-économiques et identitaires.» À noter, par ailleurs, que presque tous les intervenants ont établi un parallèle entre ce qui se passe actuellement au Rif et ce qui s’est passé en 2001 et 2002 en Kabylie. Peu avant minuit, les manifestants se sont dispersés dans le calme.

B Mouhoub.