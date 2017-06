Les communaux ne décolèrent pas

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Les travailleurs du secteur des communes ne décolèrent pas. En effet, ils ont décidé d’organiser un autre débrayage de cinq jours à partir du 18 du mois en cours, au niveau national.

Le torchon brûle toujours entre le ministère des Collectivités locales et les communaux qui ne comptent pas lâcher du lest, jusqu’à la prise en charge effective de leurs doléances. C’est dans ce sens que la fédération nationale du secteur des communes, affiliée au syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (snapap), a décidé de reprendre la protestation : «On va organiser une autre grève nationale de cinq jours, à partir du 18 du mois en cours», a fait savoir, hier, Nacer Amine, membre du conseil national de ladite organisation syndicale. L’interlocuteur a regretté le fait que le département de la tutelle «n’a pas donné une suite favorable aux revendications des protestataires, en dépit de l’organisation de plusieurs actions de protestations». «Jusqu’à présent, les portes du dialogue sont fermées», a martelé M. Nacer Amine. Face à cet état de fait, ce dernier a affiché la détermination de ses collègues à continuer le chemin de la protestation. Il a fait état, dans ce sillage, de plusieurs marches qui seront organisées après le mois de ramadhan. Il est utile de souligner que cette entité syndicale déplore «la dégradation du pouvoir d’achat de cette catégorie de travailleurs, notamment suite à l’augmentation des prix des produits de large consommation». Les communaux ont mis en avant la refonte du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers de tous les corps des communes, l’intégration des contractuels et l’élargissement de la prime de souveraineté au secteur des communes. Ils demandent, également, la révision des primes en vue d’une augmentation à 20 000 DA de l’allocation familiale et de l’indemnité de la femme au foyer à 8 000 DA, ainsi que l’application de l’indemnité des agents de l’état civil à compter du 1er janvier 2008.

Samira Saïdj