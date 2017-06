Retour à la normale dès ce soir

Par DDK | Il ya 1 heure | 174 lecture(s)

Les épreuves du Baccalauréat se sont poursuivies, hier, pour la quatrième journée consécutive. Pour parer aux fuites, les réseaux sociaux ont été fortement brouillés.

En effet, depuis le début des épreuves, l’accès à internet a été totalement brouillé. Les autorités ont bloqué temporairement l'accès aux réseaux sociaux, notamment Facebook, Viber et Twitter pour empêcher de nouvelles fuites de sujets. De ce fait, les réseaux sociaux et autres services de messagerie ont été de nouveau inaccessibles hier matin, quatrième jour des épreuves du baccalauréat. Le gouvernement a décidé de bloquer les réseaux sociaux pour contrecarrer toute tentative de fraude et de fuite de sujets. On peut dire qu’en raison de la fuite de sujets sur les réseaux sociaux, bloquer les réseaux sociaux était la seule solution qui s’imposait. Malgré cette mesure radicale, certaines parties ont tout de même réussi à diffuser les sujets du BAC sur les réseaux sociaux durant les trois premiers jours des épreuves alors que le réseau n’était complètement vérouillé. Rappelons toutefois, que la ministre de l’éducation nationale, Nouria Benghabrit, avait assuré que le service Internet ne serait pas coupé cette année, comme se fut le cas de l’année passée. Pour revenir aux examens d’hier, les candidats de la filière Lettres et langues étrangères ont passé l’épreuve d’histoire géographie dans la matinée. Les sujets proposés ont été jugés «abordables» par la majorité des candidats rencontrés aux alentours des centres d’examen de la capitale. À leur sortie, les candidats étaient confiants et sereins et donnaient l'impression d'être satisfaits, aussi bien des sujets proposés que des conditions du déroulement de l'examen. Des groupes se formaient au fur et à mesure de leur sortie des salles d’examen. Sjet à la main, ils échangeaient des informations sur les questions proposées. «Le sujet d’histoire géographie était facile et renvoie au programme dispensé durant l’année scolaire», a lancé une jeune candidate devant le portail du primaire Haroun Errachid. «Je suis soulagée aujourd’hui, l’épreuve était facile», a indiqué un autre candidat rencontré devant cet établissement. Même constat devant les centres d’examen d’El Idrissi et celui d’Ibn Nass, où les candidats ont jugé les sujets d’histoire géographie «abordables». A noter que les dernières épreuves sont prévues pour aujourd’hui, dernier jour de l’examen. Et sans doute le réseau internet reviendra à la normal dès l’après midi au sortir des candidats de l’ultime essai.

L. O. Challal