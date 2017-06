Logement et remise à niveau de l'autoroute au menu

Par DDK | Il ya 1 heure | 155 lecture(s)

Plusieurs projets d'utilité publique ont été inspectés, hier, par le wali M. Mouloud Chérifi au cours de sa visite dans les communes de Lakhdaria, Kadiria et Djebahia, toutes situées au nord-ouest de la wilaya de Bouira.

De prime abord, le premier magistrat a tenu à superviser les travaux de remise à niveau de l'autoroute est-ouest, sur le tronçon d'Aïn Chriki, relevant de la commune de Djebahia, où les travaux de réhabilitation d’une nouvelle section de 3 kilomètres viennent tout juste d'être lancés. Selon le responsable de l'entreprise en charge du projet, les travaux de cette section seront finalisés dans un délai de 10 jours, soit à la veille de l'Aïd. Le wali a insisté pour l'achèvement des travaux dans le respect des délais, afin d'éviter de grands embouteillages à l'approche de l'Aïd. Il ordonnera, aussi, l'arrêt des travaux de remise à niveau du tunnel d'Aïn Chriki de manière provisoire, en attendant la fin de la période des grands rushs : «Il faut respecter vos délais. Ce tronçon doit être mis en service avant la fin de la semaine prochaine. Durant cette même période, essayez de travailler en étroite collaboration avec la gendarmerie, notamment pour l'ouverture de pistes de secours en cas d'embouteillage ou de grande affluence. Il faut aussi arrêter les travaux à l'intérieur des tunnels durant cette période», a-t-il insisté. M. Chérifi relèvera, également, un manque de signalisation routière durant la nuit sur l'ensemble du tronçon. Il exhortera ainsi le renforcement des panneaux de signalisation lumineux (FLR) et l'entretien des batteries d'alimentation : «Il faut vérifier ces panneaux quotidiennement, notamment avec des PV notifiés», a-t-il signifié. De son côté, le DG de l'Agence nationale des autoroutes (ANA), présent lors de cette visite, a relevé une baisse de la cadence des travaux lors de cette période du mois de Ramadhan. Le même responsable insistera pour une hausse du rythme des travaux juste après la fin du mois sacré : «Il faut rattraper ce retard juste après le Ramadhan», a-t-il martelé. Le cortège officiel s'est dirigé, par la suite, vers la commune de Lakhdaria où le wali a marqué une halte au niveau du nouveau pôle urbain des 400 logements sociaux (LPL), dont les travaux devraient être finalisés très prochainement. Pour rappel, la liste des bénéficiaires de ces 400 logements a été affichée l'année dernière. Selon le directeur du logement de la wilaya, le site sera entièrement prêt dans un délai d'un seul mois, notamment après l'achèvement des travaux des VRD (voiries et réseaux divers), ainsi que la réalisation d'un stade matico et d'un groupe scolaire. M. Chérifi insistera pour le lancement, dans les plus brefs délais, des travaux restants, afin de livrer ces logements dès le mois prochain. Il donnera également des instructions au maire de Lakhdaria pour l'organisation d'un tirage au sort pour les positionnements des bénéficiaires : «Dès cette semaine, il faut préparer les positionnements des appartements, des affectations et des contrats, en attendant la finalisation des travaux au mois de juillet prochain», a-t-il dit. Au niveau de la commune voisine de Kadiria, le wali a inspecté les travaux de réaménagement de la rue Saïd Achache, du centre-ville, inscrit sur le budget communal pour un montant de 6 millions de dinars. Les travaux, actuellement en cours, seront finalisés dans un délai de 3 mois. Là encore, M. Chérifi donnera des instructions fermes quant au respect des délais et des normes de réalisation et à la plantation d'arbres tout au long de la route, pour la protection des bâtiments voisins. Concernant la gestion du marché des fruits et légumes de cette commune, qui se trouve dans un état de dégradation avancé, le wali ordonnera au P/APC la réalisation d'une étude pour sa réhabilitation : «La wilaya peut vous aider à condition que les études soit réalisées en concertation avec les commerçants y exerçant», dira M. Chérifi. Le chantier des futurs 350 logements de type AADL à Kadiria a été également inspecté. Selon le maître de l'ouvrage, les travaux de terrassement sont en voie d'achèvement et le délai de réalisation est de l'ordre de 26 mois. Le budget alloué est estimé à 424 millions de DA. Le projet comporte également la réalisation d'une école de 12 classes et d'un stade matico. Le wali insistera, sur place, pour le respect des délais de réalisation et la réservation de canaux pour l’alimentation de ces logements en énergie et en eau. Il ordonnera aussi l'accélération des démarches, pour la distraction d'un terrain voisant, qui servira à d'autres projets. La dernière étape de cette sortie s'est effectuée au niveau du village Aïn Lazra, situé sur les hauteurs de la commune de Djebahia, où le wali a reçu des explications sur le schéma du raccordement des villages de cette commune à l'eau potable, ainsi que sur les travaux de réhabilitation de la station de pompage SP5 au niveau de ce site. Pour rappel, ce projet est inscrit dans le cadre du programme des grands transferts d'eau via le barrage de Koudiat Acerdoun. Ainsi et selon l'exposé du directeur des ressources en eau (DRE), ce projet permettra, une fois mis en service, l'acheminement de l'eau vers l'ensemble des villages de deux communes, à savoir Djebahia et Aomar. Le wali a insisté pour le renforcement des moyens locaux, pour satisfaire le besoin de la population locale en eau potable, en attendant la réception de ce projet, annoncé pour le mois de juin prochain.

Oussama Khitouche