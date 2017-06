Le wali installe une cellule de suivi

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Suite aux nombreuses perturbations de l’alimentation en eau potable, durant cette période du mois de Ramadhan, le wali de Bouira a procédé durant la matinée d’hier, à l’installation d’une cellule de suivi au niveau de son cabinet, qui sera chargée de suivre, d’une manière continuelle, l’alimentation en eau potable à travers l’ensemble des localités de la wilaya.

Selon l’attaché de presse de la wilaya, cette cellule d’urgence, composée de cadres de l’ADE, de la direction des ressources en eau (DRE) et du cabinet du wali, sera chargée de suivre l’alimentation en eau potable à travers les 45 communes de la wilaya, et relèvera toutes perturbations ou manque d’alimentation, durant le mois de Ramadhan et toute la saison estivale. Cette cellule sera aussi chargée de recevoir les doléances des citoyens en cas de coupures, aussi de coordonner les efforts de différents services publics pour le rétablissement de l’alimentation. Pour rappel, de nombreuses perturbations de l’alimentation en eau potable sont signalées depuis le début du mois dans beaucoup de localités de la wilaya. La dernière perturbation a été enregistrée au niveau des daïras d’Aïn-Bessem et Sour El-Ghozlane, qui sont privées d’eau potable depuis mardi dernier, en raison des travaux d’entretien sur la station de pompage SP3.

O. K.