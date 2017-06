«La santé humaine avant le volet financier»

Par DDK | Il ya 51 minutes | 109 lecture(s)

«C'est la santé de l'être humain qui nous importe en premier lieu, mais notre organisme est tenu d'assurer la pérennité du système de sécurité sociale.»

Cette déclaration a été formulée, d'emblée, par le directeur de la CNAS de Boumerdès, en l’occurrence M. Dridi Makhlouf, lors du point de presse organisé, mercredi, à l'occasion du lancement de la première campagne nationale sur la lutte cotre le tabagisme. Cette action de sensibilisation de trois jours, menée au niveau des agences CNAS, a pris appui sur une enquête par sondage concernant la prévalence du tabagisme. Effectué sur des échantillons, selon le modèle GATS - OMS, le sondage fait ressortir une prévalence du tabagisme à hauteur de 27,66 %, avec cette précision qu’elle est plus élevée pour les hommes (25%). Ladite enquête, qui a touché les assurés sociaux des deux sexes, adultes et jeunes, employés et étudiants, fumeurs permanents et occasionnels, a donné des statistiques sur la prévalence de ce fléau. Le coût de la couverture sociale de ses retombées sanitaires est énorme. «En cette période de crise économique, notre organisme est tenu, en conséquence, de s'impliquer efficacement pour en réduire l'impact», a ajouté, pour sa part, la chargée de la communication, Mlle Nedjari.

Salim Haddou