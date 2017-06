«L’accès aux plages demeure gratuit»

Par DDK | Il ya 51 minutes | 140 lecture(s)

Le payement de l’accès aux plages, imposé par certains intervenants, et le rétrécissement des plages par l’implantation de parasols et chaises mis en location sont autant d’écarts avec lesquels la wilaya a décidé d’en finir.

En effet, selon un communiqué transmis à la presse, une commission de wilaya chargée du maintien du bon déroulement de la saison estivale a été installée, mercredi, par le wali, en application des orientations du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales. Il s’agit du prolongement de celle qui est chargée de préparer la saison, laquelle a été élargie aux membres de la commission de sécurité, dans le but d’aboutir à un meilleur résultat. Les maires des stations balnéaires, ainsi que les directeurs de l’exécutif, membres de cette commission, sont tenus d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’ensemble des recommandations dictées précédemment par le wali, lors des différentes réunions tenues pour la préparation de la saison estivale. Pour rappel, le wali avait instruit les membres de la commission chargée de la préparation estivale de veiller à assurer aux estivants une prestation de qualité dans un environnement sain, pour éviter le renouvellement des mêmes insuffisances déjà constatées lors des précédentes saisons estivales. Le wali a insisté sur l’amélioration des conditions d’accueil. La qualité des prestations du service public, au niveau des communes côtières, est une urgence de premier plan, qui doit être traduite impérativement sur le terrain par la mise en œuvre des axes de travail formulés. Parmi les principales recommandations : L’accès aux plages est libre et gratuit. Ce principe ne doit pas être interrompu ni remis en cause, avait insisté le wali, lors de la réunion tenue pour installer officiellement cette commission. Les équipements balnéaires (parasols, chaises, tables…etc.) ne seront pas autorisés à être entreposés sur le périmètre des plages. Un espace leur sera réservé à l’entrée de celles-ci. Il a été demandé aux présidents d’APC de réaliser des structures légères modulables et démontables qui serviront de douches, sanitaires et postes de sécurité. Les activités sportives et de loisirs sont autorisés dans le respect des normes de sécurité, garantissant l’intégrité des baigneurs. À propos de l’utilisation des jet-ski au niveau des plages, qui a souvent été à l’origine d’accidents dramatiques, le wali a donné des instructions pour que cette activité soit strictement contrôlée pour éviter toute atteinte à l’intégrité physique des estivants. Le wali a instruit, également, les responsables du commerce et de la santé afin d’assurer quotidiennement, dans le cadre des brigades mixtes et de manière inopinée, le contrôle des concessionnaires exerçant dans le domaine alimentaire. Les plages autorisées à la baignade doivent disposer d’une ou plusieurs aires de stationnement, aménagées conformément aux normes requises. Le parking sera gardé et surveillé par des jeunes en favorisant et privilégiant les handicapés de la localité concernée. Une cellule de suivi et d’évaluation, au niveau de chaque commune côtière, sera installée ces jours ci, est-il souligné dans le dit communiqué. Elle sera dirigée par l’administrateur de plage désigné par le wali.

A. Gana