Le directeur de l’EPSP relevé !

Le directeur de l’établissement public de la santé de proximité (EPSP) de la commune de Bouira a été démis de ses fonctions, mercredi dernier, suite à un rapport «accablant» d’une commission d’enquête ministérielle dépêchée la semaine dernière dans la wilaya.

L’information a été confirmée, jeudi, par une source à la direction de la santé de Bouira, qui ajoute que la décision a été prise par le nouveau ministre de la santé, Pr Mokhtar Hasbellaoui. Le poste de directeur de l’EPSP de Bouira est revenu au directeur de l’EPSP d’Aïn-Bessem, M. Fellah Toutta Mohammed, qui a été officiellement installé dans son nouveau poste par la DSP de Bouira, dans la journée de jeudi. Pour rappel, la section syndicale UGTA de l’EPSP de Bouira avait réclamé, à maintes reprises, le départ dudit directeur, à travers plusieurs rassemblements de protestation et des lettres ouvertes adressées au ministère de tutelle. Les syndicalistes de l’UGTA lui reprochaient notamment plusieurs anomalies dans la gestion de l’établissement et des œuvres sociales. Parmi ces anomalies, ces derniers ont cité une pénurie de médicaments de première nécessité et un manque de matériel et d’effectif médical, ainsi que des retards non-justifiés dans le versement des paies et des primes aux travailleurs. La section de l’UGTA avait aussi soulevé le problème d’absence de dialogue avec les partenaires sociaux de l’établissement, accusant ouvertement l’ancien directeur de «marginalisation des syndicats dans la gestion des œuvres sociales». Une situation qui a poussé le nouveau ministre de la santé à dépêcher une commission d’enquête ministérielle, au début de la semaine dernière, qui a conclu à la proposition de changement du directeur.

Oussama K.