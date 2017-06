Des casseurs étrangers envahissent la ville

Par DDK | Il ya 52 minutes | 244 lecture(s)

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la ville d’Aïn El Hammam a connu des émeutes qui ont créé un mouvement de panique au sein de la population.

Selon des témoins oculaires, «une centaine d’individus ont envahi la ville dans le but évident de procéder à des casses», dont ont été victimes de paisibles citoyens. Notre source ajoute que «ces jeunes émeutiers ont commencé par allumer des pneus au niveau du carrefour, situé en contrebas de la mairie. Puis, sans crier gare, ils se sont attaqués au siège de la nouvelle daïra dont ils ont brisé de nombreuses vitres. S’ensuivit alors un accrochage avec les services de sécurité, intervenus au boulevard du premier Novembre, avant de les repousser au carrefour des Horloges. C’est là, d’ailleurs que les dégâts les plus importants ont été enregistrés. Comme nous avons eu à le constater, au matin, la plupart des voitures en stationnement le long de cette artère ont vu leurs vitres et pare-brises voler en éclat. Le distributeur de billets d’Algérie Poste a également été saccagé. Ce n’est qu’au bout de deux heures d’affrontements, entre vingt deux heures et minuit, que le calme est revenu. Quant aux citoyens habitués à veiller en ville en ce mois de carême, ils ont vite regagné leurs domiciles, dès le début des hostilités.

A. O. T.