Un mort et 10 blessés dans un accident

Il ya 51 minutes

Un terrible accident de la circulation a été enregistré, hier vendredi à l’aube (vers 4h du matin), sur la RN8-B, près de la commune d’Oued El-Berdi, au sud de la wilaya de Bouira.

Selon la protection civile, il s’agit d’un carambolage, impliquant trois voitures et un camion de type semi-remorque, qui a fait au moins 10 blessés et un mort. Les victimes ont été toutes transférées à l’hôpital de Sour El-Ghozlane, et une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale, pour déterminer les causes de ce sinistre. Selon les premiers éléments, ce sont l'obscurité et l’excès de vitesse qui seraient à l'origine de cet accident.

O. K.