L’ambassadeur de l’Afrique du Sud hôte de Tifra

à l'occasion de la célébration de la Journée de l'enfance africaine, son excellence l’ambassadeur de l’Afrique du Sud, M. Dennis Dlomo, a été, avant-hier soir, l’hôte la commune de Tifra, dans la daïra de Sidi-Aïch (Béjaïa).

M. Dlomo a, en effet, répondu à l'appel des associations de Tifra, ‘‘Scout Thiziri’’, l'APC de Tifra et Meso Next team de l’université de Boumerdès, dont un professeur animateur de la dite association est originaire de la localité de Tifra. Accompagné des responsables locaux, du chef de daïra de Sidi-Aïch et d’une foule très nombreuse, l’ambassadeur de l’Afrique du Sud a eu notamment à visiter le nouveau siège communal, et assister aux festivités commémorant cette Journée. «Il est temps de donner un nouveau souffle à nos relations pour les illustrer en coopération économique diversifiée», a affirmé en substance Dennis Dlomo. L’ambassadeur du pays émergent juge également nécessaire pour l’Algérie et l’Afrique du Sud de «mettre la main dans la main, afin d’élargir l’éventail des échanges bilatéraux, pour occuper tous les domaines de coopération». Au sujet de la localité, il confiera : «Cette région de Kabylie est sublime et je suis émerveillé par cette jeunesse motivée. Nous reviendrons prochainement afin de concrétiser sur le terrain d’éventuels jumelages». Les hôtes de la coquette ville de Tifra ont, également, assisté, au centre culturel Hami Arezki, à une pièce théâtrale, présentée par la troupe des Scouts d’El-Flaye. Kamel Mohamedi, professeur à l’université de Boumerdès a, pour sa part, animé une conférence portant sur le thème «Changement climatique». La vie de Nelson Mandela a été ensuite présentée par l’ambassadeur lui-même, suscitant l’intérêt du très nombreux public présent sur le site. Rabah Meksem, maire de la commune de Tifra dira, à propos de cette visite : «Son excellence l’ambassadeur de l’Afrique du Sud a découvert les potentialités que recèle notre commune. On a parlé d’éventuels échanges et jumelages et d’autres projets à concrétiser. Notre hôte reviendra prochainement, afin de définir les contours de ce projet d’échanges». À rappeler, par ailleurs, que le continent africain honore ses jeunes chaque 16 juin, pour rendre hommage aux élèves qui ont participé à l’Insurrection du 16 juin 1976 à Soweto contre l’Apartheid. Cette date est le symbole de la lutte des jeunes pour leurs droits de façonner leur propre avenir. Aujourd’hui encore, la jeunesse africaine est confrontée à de nombreuses inégalités et injustices. Celles-ci sont aggravées par l’un des plus grands défis de l’époque contemporaine, à savoir le réchauffement climatique.

