Le CLA projette à un taux de réussite de 52%

Le Conseil des lycées d’Algérie (CLA) s’attend à un taux de réussite au Baccalauréat, session 2017, qui oscille entre 48 à 52%. Cette entité syndicale s’appuie sur l’évaluation menée par ses délégués, tout en prenant en compte la nature des questions des sujets proposés au cours de cette session.

Ce syndicat s’appuie également sur la nature des procédures prises par la tutelle pour l'organisation de cet examen décisif. Selon le porte-parole de ce syndicat, Idir Achour, le CLA a procédé à l’évaluation de la moyenne annuelle des candidats au BAC, en s’appuyant sur les résultats obtenus par l’élève au cours des trois trimestres. Il a dans ce cadre évalué le taux de réussite aux trois trimestres entre 35 à 40%. Ce syndicaliste s'attend à un taux de réussite élevé, étant donné que «l'ensemble des questions étaient plutôt faciles». De son côté, la présidente de la fédération nationale de l’association des parents d’élève s’attend à un taux de réussite élevé au BAC, par rapport à l’année précédente, puisque l’année scolaire n’a pas été perturbée cette année. «La fédération en question craignait la reproduction de scénario de la fuite des sujets du BAC», a souligné la même source qui ajoute que «les dispositions et procédures mises en place par le ministère de l’Éducation nationale permettra l’augmentation du taux de réussite au BAC session 2017, par rapport à l’année précédente». Rappelons toutefois que 300 000 enseignant procéderont, à partir d’aujourd’hui, à la correction des copies du Bac. Une opération qui durera entre 15 et 20 jours. Dans ce cadre, l’Office national des examens et des concours (ONEC) a également ordonné la nécessité d'accélérer le rythme de la correction, en prolongeant l'heure de la correction le soir du Ramadhan, afin de publier les résultats dans les délais prévus, soit le 15 juillet prochain. Par ailleurs, le CLA interpelle encore une fois, le gouvernement à honorer ses engagements concernant la valorisation de l’expérience des enseignants contractuels dans le concours de recrutement qui aura lieu le 29 juin prochain. Il a, en outre, tenu à confirmer son adhésion au front syndical et à toutes les actions qui seront décidées par ce cadre syndical. Pour ce qui est de son université d’été, ce syndicat affirme que cette dernière sera organisée pendant la période allant du 15 au 22 juillet dans la wilaya de Boumerdès ou à Aïn Temouchent.

L. O. Challal