Une voiture explose à l’intérieur du tunnel

Le pire a été évité de justesse, hier, en milieu de l'après-midi, suite à l'explosion d'une voiture qui avait pris feu à l'intérieur du tunnel de Kherata, apprend-on de sources locales.

Et pour cause, au moment de l'explosion, des dizaines d'automobilistes se trouvaient dans le tunnel. Pris dans un épais nuage de fumée noire, ces derniers ont dû, la peur au ventre, patienter des dizaines de minutes, avant de pouvoir reprendre leur route. Même les éléments de la protection civile ont trouvé des difficultés pour pénétrer dans le tunnel en raison de la fumée qui rendait la visibilité quasi-nulle à l'intérieur. Au final, plus de peur que de mal, car tous les automobilistes se trouvant à l'intérieur du tunnel ont quitté les lieux sains et saufs.

