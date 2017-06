Accrochage entre les gendarmes et l’auteur du triple meurtre

Par DDK | Il ya 1 heure | 301 lecture(s)

L’auteur présumé du triple crime, commis près de la commune de Taghzout dernièrement, est toujours en fuite. Il demeure activement recherché par la Gendarmerie nationale, appuyée par l’armée, a affirmé, hier, une source sécuritaire locale.

Notre source précise que les services de sécurité redoutent une «complicité» de certains proches du fugitif qui a, tout de même, réussi à s’approcher à deux reprises de sa maison, sise au village El-Kef Ouâarbouv. Notre source ajoute que le dénommé B. Amar s’est même accroché avec des éléments de la Gendarmerie nationale, postés près de la maison des trois victimes, avant-hier vendredi vers 20 heures, peu avant la rupture du jeûne : «Il a essayé de s’approcher de la maison des trois victimes pour tirer sur d’autres membres de cette famille, mais il a été vite repéré par les éléments de la Gendarmerie nationale et repoussé. Au cours de cela, un court échange de coups de feu s’est déroulé entre les deux parties. Le fugitif a tiré quatre cartouches de son fusil de chasse en direction des gendarmes, qui ont riposté avec des rafales de kalachnikov. Fort heureusement, personne n’a été blessé par ces tirs», confirme notre source qui ajoute que le criminel s’est, par la suite, sauvé à la faveur de la nuit tombante et a pris refuge dans une forêt voisine. Une nouvelle opération de ratissage et de recherche a été déclenchée, aussitôt, au niveau de cette petite forêt, proche de la demeure des deux familles. Les villageois, au même titre que les services de sécurité, craignent un nouveau crime ou des actes de vengeance entre les deux familles : «Le climat reste tendu. Les mesures de sécurité ont été renforcées autour de la maison des victimes et du criminel, mais nous craignons le pire, surtout que le criminel a tenté d’assassiner d’autres membres de cette famille», ajoute la même source. Pour rappel, ce triple assassinat a été perpétré dimanche dernier par le dénommé B. Amar, 63 ans, à l’encontre de trois membres de sa propre famille, suite à un persistant différent au sujet d’un terrain, dans la paisible commune de Taghzout, sise à 10 kilomètres au nord de la wilaya de Bouira, encore sous le choc.

Oussama Khitouche