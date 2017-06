Six comités de villages dénoncent la négligence de l’APC

Par DDK | Il ya 1 heure | 230 lecture(s)

Les 121 familles nécessiteuses de la commune de Yakouren n’ont pas encore bénéficié des fameux «couffins de Ramadhan».

Six comités de villages ont dénoncé dans une déclaration cet état de fait. Il s’agit des comités de villages de Begoub, Tinsaouine, Tmliht, Boumensour, Tougana, Tighilt-Boukssas et Aouana. «Nous dénonçons fermement la négligence des services de l’APC de Yakouren vis-à-vis de la distribution des couffins de Ramadhan pour les familles nécessiteuses», lit-on sur la déclaration. «Les comités de villages ont accompli, sur demande de l’APC toutes les procédures d’identifications des nécessiteux, et ce, environ 45 jours avant le mois de Ramadhan», ajoute-t-on.

K. H.