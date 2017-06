L’ANCA appelle à dévoiler les listes !

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

L’association nationale des commerçants et artisans (ANCA) appelle les autorités locales à rendre publiques les listes des 35 876 commerçants concernés par la permanence durant la fête de l’Aïd El-Fitr.

«Cette procédure concerne les citoyens. En effet, ces derniers doivent voir les listes des commerçants désignés pour assurer le service dans leurs communes», a plaidé hier El Hadj Tahar Boulenouar, président de l’ANCA. L’interlocuteur a appelé les autorités locales à afficher les listes de ces commerçants pour «garantir la réussite de la permanence et mettre fin à la spéculation, durant les jours fériés», a-t-il dit. Selon lui, «les listes des commerçants doivent être affichées au niveau des espaces publics et les quartiers et non pas au sein des sièges des mairies», a-t-il suggéré. Le même responsable a tenu à souligner que son association est en train de sensibiliser davantage les commerçants pour respecter les instructions du ministère du Commerce et assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires de large consommation, durant cette fête. M. Boulenouar a fait remarquer, dans ce sillage, que la situation s’est améliorée depuis l’amendement, en 2012, de la loi 04-08 fixant les conditions de l’exercice des activités commerciales, par l’introduction d’une disposition obligeant les commerçants à assurer une permanence durant ces fêtes. «Depuis la mise en place de cette loi, les commerçants respectent davantage la permanence durant les jours fériés pour ne pas payer une amande de 30 000 à 200 000 DA et éviter la fermeture de leurs locaux pendant un mois», a-t-il expliqué. À retenir que cette permanence concerne 4 745 boulangers, 22 833 commerçants dans l’alimentation générale, fruits et légumes et 8 145 dans des activités diverses. Des unités de production seront aussi concernées par la permanence de l’Aïd El Fitr. Il s’agit de 453 unités de production composées de 131 laiteries, 282 minoteries et 40 unités de production d’eaux minérales. Pour le suivi de la mise en œuvre de ce programme de permanences élaboré par le ministère du Commerce, 2 142 agents de contrôle seront affectés à travers l’ensemble du territoire national.

Samira Saïdj