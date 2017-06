318 commerçants verbalisés et 11 magasins fermés

Par DDK | Il ya 51 minutes | 85 lecture(s)

Au total, 318 Procès-verbaux ont été établis à l’encontre de commerçants fautifs, durant la deuxième décade du mois de Ramadhan, a-t-on appris, hier de M. Ouabba, chef de service de la répression de la fraude et du contrôle de la qualité et des prix des produits commercialisés, relevant de la direction du commerce de Béjaïa. «Le nombre d’interventions de contrôle effectuées durant cette période s’élève à 917, dont 571 dans le cadre de la répression de la fraude et 346 pour le contrôle des pratiques commerciale», a précisé notre interlocuteur. Ces opérations de contrôle se sont soldées notamment par la saisie de 0,454 tonne de produits alimentaires et l’enregistrement d’un montant de défaut de facturation de l’ordre de 282 614 DA, a indiqué notre source. Les infractions relevées sont en rapport avec le défaut d’hygiène, la vente de produits périmés, l’exposition de marchandises dans des endroits non conformes, défaut d’information, non détention de registre de commerce ou exercice d’activités commerciales étrangères au registre de commerce délivré par l’autorité compétente. Pour la dernière pratique, il s’agit notamment de la transformation de fast-food ou cafétérias en commerces de confiseries. La valeur financière des marchandises saisies est estimée à 312 529 DA, selon la même source. Par ailleurs, la direction du commerce de Béjaïa a notifié, au terme de ces interventions, 11 commerçants pour la fermeture de leurs locaux commerciaux. Pour rappel, pas mois de 120 brigades de contrôle de la qualité des produits mis en vente et des prix affichés, renfermant 200 agents, ont été mobilisées par la direction du commerce de Béjaïa durant ce mois de Ramadan, pour sévir contre les mauvaises pratiques commerciales qui peuvent nuire à la santé des consommateurs.

Boualem S.