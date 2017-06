Vaste campagne de coupure d’électricité et de gaz

Par DDK | Il ya 50 minutes | 100 lecture(s)

Après la campagne de coupure d’énergie qui a touché dans un premier temps les abonnés des localités de Bouira, Haïzer, Taghzout, Aomar et Lakhdaria, en date du 20 mai dernier, la Direction de Distribution de Bouira s’attaque à la région Est de la wilaya. Ainsi, dans un communiqué rendu public hier après-midi, la Direction de Distribution de Bouira annonce l’entamée d’une campagne similaire demain mardi. «Nous tenons à vous informer qu’en raison des créances importantes détenues par les abonnés ordinaires au niveau de : Chorfa, Ath Mansour, Ighrem, Ahnif et Raffour relevant de la daïra de M’Chedallah, dont le montant s’élève à 145 millions de dinars, la Direction de Distribution de Bouira effectuera le mardi 19 juin 2017 des coupures de l’énergie auprès près de 850 abonnés totalisant des créances de 20,3 millions de dinars…», pouvait-on lire sur le communiqué. Les services de la Direction de Distribution soulignent par ailleurs qu’il ne s’agit là que d’une première étape, et que l’opération va se poursuivre au niveau de cette région après l’Aïd pour toucher l’ensemble des mauvais payeurs appartenant à l’agence commerciale de M’Chedallah. Une pratique qui se généralisera à l’ensemble de la wilaya, selon les responsables de la Direction de Distribution de Bouira, qui assurent avoir mis en œuvre tous les moyens en mobilisant les employés et agents pour procéder aux coupures de l’électricité et du gaz. Pour rappel, la localité de Haizer avait connu un mécontentement généralisé après la campagne menée par les services de la SDC, et c’est le siège de daïra qui avait été fermé par les citoyens en colère. Il avait été alors convenu entre les protestataires et la SDC, l’élaboration d’un échéancier pour le recouvrement des créances.

Hafidh B.