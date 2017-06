Avis de coupure d’eau pour demain

Par DDK | Il ya 50 minutes | 80 lecture(s)

L’alimentation en eau potable sera suspendue, demain mardi, sur l’ensemble des quartiers de la ville de Bouira, de 9h du matin jusqu’à 16h. Selon un communiqué de l’ADE de Bouira, cette coupure interviendra à cause des travaux de réhabilitation du courant électrique, qui s’effectueront au niveau de la station de pompage SP6. L’ADE précise, par ailleurs, que ses services vont déployer tous leurs moyens, pour rétablir, le plus vite possible, l’alimentation en eau potable au niveau de la ville de Bouira et assurer ainsi la continuité du service.

O. K.