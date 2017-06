Les habitants de Bouhamou bloquent le CET

Par DDK | Il ya 24 minutes | 39 lecture(s)

Les habitants de Bouhamou, dans la commune de Ain Zaouia, ont fermé le Centre d'Enfouissement technique des ordures ménagères de Draâ El-Mizan hier matin (lundi). D'ailleurs, tous les camions, aussi bien de Draâ El-Mizan (quatre communes) et Tizi-Gheniff (deux communes) ont été refoulés par les contestataires. «Nous sommes en plein été et de surcroît aussi en plein mois de Ramadhan, nos robinets sont à sec depuis des semaines. Même en hiver, l'eau n'arrive pas en quantités suffisantes dans nos foyers», nous confiera un des habitants de ce village. Notre interlocuteur indiquera que le réseau est entièrement vétuste, et que la quantité pompée se déverse dans la nature en raison de nombreuses fuites. Pour dénouer cette situation, le vice-président, M. Ahmed Mammeri et le responsable de la daïra se sont déplacés sur les lieux, et ont écouté les protestataires, ils ont trouvé avec eux un terrain d'entente afin de libérer l'accès vers ce CET. «Nous avons trouvé une solution provisoire. Nous allons fermer les vannes des autres conduites, et l'eau sera pompée durant toute la journée vers ce village pour que les habitants remplissent leurs réserves. En tout cas, c'est un problème épineux. Le réseau est vétuste et il faudrait trouver une solution définitive. Nous demanderons à la Direction de l'hydraulique de nous inscrire au moins une conduite de 500 mètres linéaires, pour renforcer le réseau», nous répondra le représentant de l'APC que nous avons joint au téléphone. Selon cet interlocuteur, tout a été décidé en présence du responsable de l'ADE de la daïra. Après les avoir convaincus les citoyens, ils ont finalement opté pour l’ouverture de l'accès afin que les camions déchargent leurs ordures.

Amar Ouramdane