Ça gronde au complexe avicole

Des dizaines d’ouvriers du complexe avicole public EPE-CARAVIC de la commune d’El-Esnam ont observé, durant la matinée d’hier, un sit-in de protestation devant le siège de la direction générale de cette l’entreprise, sis au centre-ville de Bouira. À travers cette nouvelle action de protestation, les ouvriers, qui ont aussi observé une journée de grève, ont tenu à interpeller le P-DG du groupe sur «la dégradation de leur conditions de travail», particulièrement au niveau de l’unité de production d’El-Esnam. Les protestataires rencontrés sur place ont également dénoncé le retard dans le versement de leurs paies du dernier mois, particulièrement durant cette période du mois de Ramadhan et à l’approche de l’Aïd : «Nous exerçons dans des conditions difficiles et sans salaires depuis plus d’un mois. Nous ne savons plus à quel saint nous vouer, surtout avec la multiplication des dépenses durant ce mois de Ramadhan et à l’approche de l’Aïd», indique le président de la section syndicale UGTA. Et d’enchaîner : «Nous avons déjà observé un arrêt de travail avant le mois de Ramadhan, avant d’alerter les responsables du complexe sur ce retard, mais en vain. Nous avons passé le mois sacré sans salaires». Les travailleurs ont aussi réclamé la réintégration de deux syndicalistes licenciés par la direction générale de l’entreprise. Selon-eux, les deux travailleurs en question ont été limogés ‘’arbitrairement’’ : «La direction générale exerce des pressions sur nos collègues syndicalistes et à chaque occasion, ils sont licenciés ou menacés avec de diverses manières. Aujourd’hui, nous avons aussi manifesté pour afficher notre solidarité avec eux et pour exiger leur réintégration sans conditions et dans les plus brefs délais», ajoute le syndicaliste de l’UGTA. À noter, pour la fin, qu’une délégation des protestataires a été reçue durant la même matinée par le P-DG du groupe AVIB/CARAVIC, récemment installé. Selon les travailleurs, le même responsable s’est engagé à débloquer les paies des travailleurs avant la fin du mois de Ramadhan. S’agissant de la réintégration des deux syndicalistes, le même responsable il a promis d’étudier leurs situations respectives.

