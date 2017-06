Le chantier une autre fois à l’arrêt

Par DDK | Il ya 23 minutes | 55 lecture(s)

Les ouvriers du chantier du futur siège de la wilaya de Bouira ont enclenché hier un mouvement de grève illimitée.

Ils ont procédé de la sorte afin disent-ils de réclamer, une nouvelle fois, le versement de leurs salaires, qu’ils n’ont pas perçu depuis 07 mois. À travers cette action, les travailleurs ont tenu à interpeler les autorités de la wilaya, à leur tête le wali de Bouira, pour débloquer cette situation pénalisante pour eux : «Nous sommes tous des pères de famille. Nous travaillons ici depuis le lancement du chantier en 2013. Malheureusement et malgré nos nombreux appels de détresse, les responsables de l’entreprise en charge de ce projet n’ont pas daigné répondre à notre doléances légitimes», expliquent les ouvriers grévistes. Ces derniers semblent déterminés à poursuivre leur mouvement de grève, et ce, jusqu’au payement de leurs salaires. Hier encore, le chantier était paralysé par cette grève. «Cette fois-ci, nous avons décidé de ne plus reprendre le travail, jusqu’à la satisfaction de notre revendication, à savoir le payement des 07 mois de salaires, et le règlement définitif de nos situations financières», ont-ils affirmé. À noter pour la fin, qu’une délégation des travailleurs s’est déplacée vers le siège de la wilaya, hier, pour se réunir avec le directeur de l’administration locale (DAL), en charge de ce projet. Pour rappel, et lors de la visite du wali sur le chantier, la semaine dernière, le DAL de Bouira a assuré que : « l’ensemble des situations financières sont réglées et l’entreprise en question est hors délai contractuel depuis avril 2016, et que, par conséquent, le retard dans le versement des salaires lui incombe entièrement», a-t-il déclaré au wali.

Oussama K.