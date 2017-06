Le BS et des PDAU au menu

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

La deuxième session ordinaire de l’APW de Bouira s’est ouverte, hier, avec à l’ordre du jour plusieurs points.

Le premier fut la désignation d’un vice-président de l’assemblée de wilaya dont le choix s’est porté sur Farid Bakiri, un élu du FLN, et le remplacement de Abed Aomar, ex-élu à l’APW et actuel député de Bouira à l’APN. Juste après, les élus de l’APW ont eu droit à un exposé du secrétaire général (SG) de la wilaya concernant l’exécution des recommandations de l’assemblée lors de la première session. Ensuite, les élus ont étudié et approuvé le compte administratif de la wilaya, le budget supplémentaire (BS) et le PDAU des communes de Dechmia, Bouderbala, Kadiria, Hadjra Zerga, Oued El Berdi, Haïzer, Taghzout et Dirah. Les travaux de la plénière se sont poursuivis avec l’examen de l’opération de solidarité spécial Ramadhan. Dans son exposé, la DAS de Bouira, Mme Harkat, est revenue en détails sur les différentes actions de solidarité de cette année. Selon elle, ses services ont recensé 37 764 familles démunies dont 34 437 sont sans ressources et 4 576 touchant moins de 18 000 DA de revenu mensuel. Abordant l’opération des couffins de Ramadhan, la DAS a déclaré que 39 764 couffins ont été distribués au profit des démunis durant ce mois de carême. Un budget de près de 156 millions de dinars a servi au financement de cette opération. Mme Harkat a ajouté que 42 878 repas ont été servis durant ce mois de ramadhan. Elle a aussi précisé que 1 120 enfants démunis sont concernés par l’opération de circoncision pour un coût de 1,2 millions de dinars. La responsable dira par ailleurs que sa direction a financé l’achat de 2 000 tenues de l’aïd au profit des enfants issus de familles défavorisées pour un montant de 4 millions de dinars. Le directeur des services agricoles, qui lui succédera au micro, est revenu sur la campagne moisson-battage actuellement en cours. Le DSA a expliqué que ses services tablent cette année sur une production de plus de 1,7 million de quintaux de céréales. Selon lui, au dixième jour de la campagne, les services agricoles ont collecté 81 000 quintaux de céréales. Pour le rendement de cette année, le DSA l’a estimé à plus de 25 quintaux à l’hectare. Toujours selon le DSA, cette campagne a vu la mobilisation de 266 moissonneuses batteuses et 3 546 tracteurs. De son côté, le wali Mouloud Cherifi dans son intervention a salué les efforts des élus et des cadres de la wilaya pour les efforts déployés pour soutenir l’élan de développement dans la wilaya et prendre en charge les préoccupations des citoyens. Evoquant les projets de développement accordés par l’Etat à la wilaya, le chef de l’exécutif dira que «malgré le contexte économique difficile, Bouira s’est vu accorder 49 opérations pour un montant de plus de 20 milliards de centimes dans le secteur des ressources hydriques». Il précisera que les localités concernées par les projets d’alimentation en eau sont Guelta Zerga, Ziraoua, Ahnif, Ahl Regueb et Seddara. Mouloud Cherifi a aussi évoqué des projets portant la réalisation de 33 réservoirs, dont quinze (15) ont été mis en service et dix (10) autres en voie d’achèvement. Ces derniers seront mis en service le 5 juillet prochain. Dans le secteur de l’habitat, le wali a évoqué la distribution de 3 000 unités de logement social cette année. Les premières listes ont été affichées dimanche dernier à Raouraoua, puis le lendemain à Taghzout et hier à Bir Ghbalou. Toujours dans le cadre des projets de développement, M. Cherifi a annoncé l’ouverture d’une cité universitaire de 1 500 lits, 500 places pédagogiques, un lycée, 4 groupes scolaires et 22 salles de classes à la prochaine rentrée. Enfin, le wali a annoncé l’organisation d’un grand défilé à l’occasion du 5 juillet avec la participation de 5 000 enfants.

Djamel Moulla