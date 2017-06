Des demandeurs ferment la mairie

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Des citoyens mécontents de ne pas figurer sur la liste d’attribution des logements sociaux ont fermé, avant-hier après-midi, la mairie de Taghzout, pour dénoncer «la manière et l’opacité avec lesquelles cette liste a été confectionnée». Par cette action, les contestataires, plusieurs dizaines, ont voulu influer sur la décision des autorités concernées, jugée ‘’arbitraire’’, et exiger son annulation. Malgré les pourparlers engagés par le P/APC et ces citoyens, ces derniers ont refusé de quitter les lieux. Ce n’est qu’à quelques minutes de la rupture du f’tour que les éléments de la brigade de gendarmerie ont réussi à convaincre les mécontents de surseoir à leur action, en promettant qu’ils auraient le lendemain (hier, ndlr) une entrevue avec les autorités de wilaya, afin de soumettre leurs doléances concernant l’attribution de certains logements au profit de personnes qui, selon eux, ne seraient pas prioritaires. À noter que plusieurs communes doivent prochainement procéder à l’affichage des listes des bénéficiaires des logements sociaux et la grogne couve au sein des demandeurs qui risquent de ne pas figurer sur ces listes. Pour rappel, rien que pour la commune de Bouira, pas moins de 17 000 demandes de logements sont en attente. Le wali, M Chérifi, a tenu à rassurer que la distribution se fera ‘’de manière transparente de sorte à ne léser aucun demandeur dans son droit le plus fondamental’’, tout en avouant que le travail des commissions d’attribution n’est pas une tâche aisée.

Hafidh B.