Appel à ne pas céder à la «sinistrose»

Il ya 1 heure

S’exprimant hier sur les ondes de la chaîne III de la radio nationale, l’économiste Abderrahmane Mebtoul a salué les efforts réalisés par le gouvernement pour limiter l'hémorragie budgétaire.

Selon lui, les financements nécessités par les besoins d’importations et les transferts légaux de capitaux durant l'année 2016 se sont chiffrés à quelque 60 milliards de dollars, alors qu’en 2013 les sorties de devises ont été supérieures à 75 milliards de dollars. L’expert en économie appelle à ne pas céder à «la sinistrose», étant donné, a-t-il dit, que notre pays dispose de 100 milliards de dollars de réserves et a une dette extérieure de moins de 4 milliards de dollars. «L’Algérie possède de fortes potentialités qui appellent à être appuyées par des décisions courageuses», a-t-il encore estimé. Pour ce qui est du programme économique qui vient d’être présenté par le nouveau Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, l’expert préconise de lever les contraintes dans le milieu des affaires, afin, dit-il, de «booster le secteur privé productif, de le débarrasser des contraintes bureaucratiques et de faciliter son financement et son accès au foncier». Parmi les autres aspects à prendre en compte afin d'assurer ce programme, M. Mebtoul met en avant l’institution d’un «dialogue permanent avec les partenaires économiques et sociaux». Il appelle également à «l’introduction de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit, c'est-à-dire la moralisation de la société par ceux qui doivent donner l’exemple». Les décisions du gouvernement devraient, selon lui, cibler le système des subventions dont il note qu'il représente un tiers du budget et qu’il qualifie d’«injuste», dans la mesure, dit-il, où «celui qui perçoit 50 millions de centimes en bénéficie au même titre que celui qui touche 2 millions de centimes». Tout en annonçant une période à venir faite de tensions budgétaires difficiles, l’intervenant estime utile de mobiliser les Algériens en leur tenant un «langage de vérité».

L. O. CH