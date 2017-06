L’ANCA présente son programme au ministère du commerce

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

L’association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA) a présenté un programme au ministère de la tutelle, concernant la lutte contre le monopole des produits. «On est très satisfaits des résultats de la première rencontre qui a eu lieu, dimanche passé, avec le ministre du Commerce. Ce dernier s’est montré prêt à ouvrir les portes du dialogue avec les représentants des commerçants, afin de trouver des solutions adéquates aux doléances du secteur», a affirmé, hier, El Hadj Tahar Boulenouar, président de l’ANCA. En effet, ladite organisation syndicale a présenté au ministre de la tutelle un programme qui contient plusieurs propositions, pour résoudre la problématique du monopole des produits qui caractérise le secteur du commerce en Algérie. Il s’agit de la promotion du service public dans le domaine des activités commerciales et des services. L’organisation de Boulenouar a mis en avant l’importance d’une coordination avec les chambres de commerce et de l’industrie «afin de concrétiser les programmes de formation au profit des commerçants». L’ANCA a plaidé également pour l’organisation des journées d’études ainsi que des campagnes de sensibilisation sur toute forme de monopole et de manipulation, et faire participer les opérateurs économiques dans la réalisation des marchés de proximité. Ces derniers, restent selon M. Boulenouar, l’une des solutions efficaces pour garantir la stabilité des prix des produits. «Notre association est prête à encourager les opérateurs économiques à réaliser plusieurs marchés du détail», a-t-il indiqué. Cette entité syndicale a mis l’accent sur la nécessité d’encourager la production nationale, ‘’pour réduire davantage la facture des importations’’, et d’obliger les producteurs à respecter les normes de qualité et les conditions de la concurrence.

Samira Saïdj