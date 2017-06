Le service Neurologie de Belloua doté d’un appareil plasmaphérèse

Par DDK | Il ya 42 minutes | 45 lecture(s)

Le service neurologie de l’hôpital Belloua vient d’être équipé d’un nouveau matériel médical de haute technologie, dit appareil de plasmaphérèse. Cet équipement permettra de prendre en charge et juguler dans les plus brefs délais «les urgences neurologiques, à savoir notamment le syndrome de Guillain barré, les encéphalites et encéphalomyélites», selon la direction de l’unité, Mme Zeghdoud. Il permettra, en outre, de prendre en charge les malades souffrants «du syndrome myasthéniques, de neuropathie, d’optiques inflammatoires, de myélites aigües et des syndromes paranéoplasiques». «Toutes ces pathologies, mettant en jeu le pronostic vital et fonctionnel, sont améliorées après 4 à 5 séances de plasmaphérèse, de façon spectaculaire et après des délais courts», certifient des spécialistes en neurologie: «Les patients pourront bénéficier de cette stratégie thérapeutique ayant prouvé son efficacité dans les plus grands centres du monde, où il existe une unité d’urgence neurologique,» commente-t-on. Cet appareil, dont vient d’être doté l’unité de Belloua, apaisera la souffrance de centaines de malades qui s’y rendent, et son utilisation, en plus de son efficacité thérapeutique, joue un rôle majeur sur le plan pharmaco-économique, puisque tout l’intérêt réside dans le fait «de soulager les services de réanimation et urgences, et surtout de réduire la durée d’hospitalisation en réanimation médicale puis neurologie, et enfin la rééducation fonctionnelle, avec tout ce que cela engendre en matière de consommation de médicaments», a indiqué la même source. À noter que l’unité mère du CHU, à savoir celle implantée en ville de Tizi-Ouzou, elle a été dotée aussi de cet équipement depuis 2015, avec le lancement de l’unité de Thrombolyse au niveau du service des urgences.

K. H.