Environ 700 000 candidats inscrits

«Le concours de recrutement externe, qui aura lieu le 29 juin, touchera 14 627 postes dans sept grades différents. La part du lion revient aux enseignants avec 10 009 postes pour les deux cycles moyen et secondaire». C’est ce qu’a fait savoir, hier, le directeur d’études des dossiers administratifs au sein du ministère de l’Éducation nationale, Rabah Chichiou, lors de son intervention sur les ondes de la chaine III de la radio nationale. L’organisation de ce concours intervient suite au départ à la retraite de 41000 travailleurs. «Nous sommes tenus de doter tous les postes vacants en temps réel, pour une scolarité sereine et de qualité», a assuré M. Chichiou. Parmi les autres profils recherchés, figurent ceux de conseillers d’orientation et de guidances scolaires et professionnelle, de superviseurs de l’éducation, d’attachés principaux de laboratoires et d’intendants et de sous intendants. Il a fait état de près de 700000 candidats qui se sont inscrits à ce concours, soulignant que l’opération de retrait des convocations se poursuit «jusqu’à une ou deux heures avant le début du concours». Selon lui, les 10 009 candidats appelés à être intégrés dans le système d’enseignement seront parmi les premiers à être recrutés, sur la base d’un classement par ordre de mérite, et que les autres le seront progressivement compte tenu des besoins. S’agissant du déroulement de ce concours, M. Chichiou a indiqué qu’il sera organisé dans le respect des règles d’équité afin «de garantir l’égalité des chances pour tous les candidats», a-t-il dit. Abordant le sujet de la formation de nouvelles recrues, le même responsable l’a qualifié de «vitale». «On ne peut pas viser la qualité d’enseignement sans les facteurs nécessaires, dont la formation». À cet effet, il a souligné que le dispositif de formation est déjà mis en place «avec toute l’organisation pédagogique et administrative». Cette formation sera précédée, selon lui, d’un séminaire de formation des formateurs. Par ailleurs, l’invité de la radio a estimé qu’il y a des difficultés à recruter dans les matières techniques et scientifiques. «Nous connaissons un déficit dans deux matières, à savoir les mathématiques et la physique», a-t-il regretté, mettant en cause le manque de candidatures pour ces postes.

Samira Saïdj