La DFP honore ses meilleurs stagiaires

Par DDK | Il ya 42 minutes | 39 lecture(s)

La direction de la formation professionnelle de Béjaïa a honoré, hier, les 55 meilleurs stagiaires, toutes spécialités confondues, de l’année 2016-2017. La cérémonie a eu lieu au centre de formation Lekhel Younes, en présence des familles et du wali, Mohamed Hattab. Au cours de sa prise de parole, le wali a dit ne pas partager l’idée selon laquelle «la formation professionnelle serait un réceptacle de l’échec scolaire», mais, a-t-il souligné, «elle est bel et bien un secteur clé qui a déjà fait ses preuves sur le terrain et qui a sa vraie place dans l'économie nationale et au sein de la société». D’ailleurs, a-t-il expliqué, «plusieurs spécialités proposent une alternative à l’économie fondée sur les hydrocarbures et ouvrent de nouveaux horizons aux jeunes». Le wali avait d’ailleurs instruit le responsable de ce secteur «d’adapter les formations aux besoins et aux attentes réelles des citoyens et d’accompagner le projet de modernisation prévu au profit de la wilaya». Cette adaptation passe, a estimé le wali de Béjaïa, par «la création de nouvelles branches en relation avec l’agroalimentaire, l’industrie, le tourisme, les espaces verts et l’énergie renouvelable». Un plan de formation a par ailleurs été examiné et validé par le conseil de coordination. Il englobe les besoins des secteurs stratégiques de la wilaya. Pour la prochaine session, les jeunes apprenants pourront préparer un BTS en agriculture, option paysagiste ou un CAP pépiniériste, installation et réparation des équipements de la télécommunication, réparation des téléphones fixes et mobiles, agent d’entretien et de maintenance des équipements de télécommunication CMP, installation et maintenance des panneaux solaires thermiques, installation panneaux solaires photovoltaïques et thermiques CAP, installateur réseaux télécommunications, revêtements des sols sportifs, agent d’entretien des piscines, gestion et économie de l’eau, menuiserie d’agencement et transformation du plastique.

F. A. B.