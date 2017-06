L’ambassadeur d'Égypte en visite à Ivahlal

Par DDK | Il ya 32 minutes | 95 lecture(s)

L’ambassadeur de Égypte en Algérie, son excellence Omar Abou El-Aïch, a effectué avant-hier une visite de courtoisie au niveau du village d’Ivahlal.

La bourgade relève de la commune d’Aghbalou, au Nord-est de la wilaya de Bouira. Répondant à l’invitation du collectif des associations de ce village, le représentant diplomatique était accompagné de son épouse et de l’attaché culturel de l’ambassade égyptienne en Algérie. C’est à pied que M. Abou El-Aïch a effectué une tournée à travers les quartiers de ce village, situé au pied du Djurdjura. Les jeunes du mouvement associatif local, qui ont guidé cette visite, feront découvrir à la délégation égyptienne les anciennes maisons du village, ses sentiers battus, ses fontaines, mais aussi l’ancienne mosquée et la bibliothèque, en cours de réalisation. Les guides du village ont aussi tracé un aperçu global de l’historique du village, ses coutumes et ses traditions ainsi que son mode d’organisation, inspiré de la traditionnelle ‘’Tajmaât’’ ou comité du village. Des produits artisanaux ont été aussi exposés à cette occasion, et l’ambassadeur égyptien, ainsi que son épouse se sont longuement entretenus avec les artisans locaux. L’ambassadeur a d’ailleurs montré une intention particulière à ce propos, et s’est montré favorable pour la mise en place d’un cadre organisé, pour l’échange culturel et artisanal entre les artisanats du village d’Ivahlal et ceux de plusieurs régions d’Egypte. Dans ce cadre, le diplomate égyptien a invité cinq artisans de ce village afin d’exposer leurs produits dans des manifestations culturelles et touristiques en Egypte, qui se tiendront à partir de ce mois de juillet. L’hôte du village qui s’est dit ‘‘touché par l’accueil chaleureux réservé par les villageois’’ s’est engagé à organiser d’autres visites dans ce même village, et d’inviter d’autres représentants diplomatiques d’autres pays pour découvrir le village. à noter enfin que des cadeaux ont été offerts par les villageois à l’ambassadeur et à son épouse. Des produits d’artisanats fabriqués par les artisans de ce village, tel qu’une parure en argent, une robe kabyle de la région et de l’huile d’olive. Et comme la tradition égyptienne l’oblige, les hôtes du village, ne sont pas repartis qu’après avoir remplis des bouteilles d’eau fraîche de la fontaine d’Amziv, située en plein cœur du village.

Oussama Khitouche