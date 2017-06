Fermeture de 75 locaux commerciaux

Par DDK | Il ya 33 minutes | 86 lecture(s)

La direction du commerce de Boumerdès vient d'appliquer encore la loi dans toute sa rigueur en ce mois de Ramadhan, en procédant à la fermeture temporaire de 52 échoppes commerciales. Ses agents ont saisi, parallèlement à cette action de contrôle, pas moins de 34 quintaux de viande blanche (escalope), impropres à la consommation, et 300 quintaux de dates, que les propriétaires avaient stockés pour les raréfier et en augmenter les prix. De ce fait, cette intervention est le prolongement des opérations similaires, au nombre de 2839, avec établissement au total de 24 procès verbaux contre les auteurs d’infractions. L'instance étatique citée a organisé encore, durant le mois écoulé, des journées de sensibilisation contre les intoxications alimentaires. Et dans la même période, supervisé pas moins de 693 interventions dans le cadre de la protection du consommateur et de la répression de la fraude. 62 procès verbaux ont été établis contre les contrevenants, 53 infractions ont été alors enregistrées, dont 56 pour absence d’hygiène, 14 pour non respect de l'obligation de la garantie du produit et 11 pour absence d'autocontrôle du produit. Les services concernés, ayant enquêté sur six échantillons physico-chimiques et quatre microbiologiques avaient saisi une quantité de 5,02562 tonnes de produits alimentaires et industriels. Cette marchandise, jugée périmée est estimée à 1380082,7 da. En matière de maîtrise de la sécurité du produit, l'on a enregistré 168 actions, avec établissement de procès verbaux contre huit auteurs d'infractions. Deux parmi celles ci sont liées à l'absence d’autorisation, une à l'absence d'attestation de garantie, et cinq autres pour d'autres motifs. La quantité de produits saisie atteignait alors 0,08967 tonnes, pour une valeur 253480 da. S’agissant de l'obligation de l'information du consommateur, les dites brigades avaient effectué pas moins de 861 interventions, accompagnées de 13 procès verbaux à l'encontre des contrevenants, pour non conformité d'étiquetage... Sur 644 dossiers déposés au niveau de la direction susmentionnée, 642 ont été acceptés pour la conformité de leurs produits avec les normes en vigueur, concernant l’accès au marché de gros de Corso, Boudouaou et Khémis El Khechna. Cependant, 22 produits auront été jugés interdits d'accès à ces points de vente dans la période citée. Entre autres des pièces détachées de type silicone, des instruments de cuisine, des sous vêtements, des jouets pour enfants et des pièces détachées d’automobile.

Salim Haddou.