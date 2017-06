Par DDK | Il ya 17 minutes | 28 lecture(s)

Le SATEF s’insurge contre la décision de la 2ème session du Bac annoncée que le syndicat qualifie d’ «inacceptable», à travers une déclaration datée d’hier : «Où est l'équité et la justice lorsqu'on accorde des privilèges à des paresseux et qu'on lèse les élèves disciplinés et sérieux ? Est-il acceptable de refaire un examen pour des retardataires qui sont censés arriver à 9 heures au mois de juin, alors que le jour se lève à 4 heures du matin ? Est-il acceptable de refaire un examen à des retardataires dans de meilleures conditions et en dehors du Ramadhan (Pendant le ftour) ?» Le document poursuit : «Puisque nous encourageons la médiocrité et la paresse, le SATEF exige la levée des sanctions contre tous les travailleurs qui se sont absentés (Justifiées ou pas), en leur rendant la prime de rendement, la suppression de la ponction sur salaire et le blâme dans leurs dossiers».

M. A. Tadjer