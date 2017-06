1 084 commerçants réquisitionnés

Par DDK | Il ya 17 minutes | 50 lecture(s)

Au total, 1 084 commerçants et vendeurs de denrées alimentaires de première nécessité ont été réquisitionnés par la direction du commerce de Béjaïa, pour assurer une permanence pendant les deux jours de l’Aïd El-Fitr, afin d’éviter toute perturbation dans l’approvisionnement des citoyens en produits alimentaires de base, notamment le pain, le lait, la viande et les fruits et légumes, a-t-on appris de M. Ouabba, chef de service de la répression de la fraude et du contrôle de la qualité et des prix des produits commercialisés. Des réquisitions ont été envoyées plus de dix jours à l’avance à ces commerçants, qui exercent dans différentes activités commerciales, et répartis sur les 52 communes de la wilaya, pour assurer une permanence durant cette fête religieuse. Dans le détail, la direction du commerce a réquisitionné 101 boulangeries, soit 36 % de l’ensemble des boulangeries de la wilaya, 639 (14%) commerces d’alimentation générale et fruit et légumes, supérettes, et 315 commerces d’autres activités comme des restaurants, des boucheries, fast-food, pâtisseries, etc. En outre, des distributeurs et des unités de production de lait, qui sont au nombre de six dans la wilaya, ainsi que des unités de semoulerie (13) et des unités de mise en bouteille d’eau minérale (10), ont été également réquisitionnés à cette occasion, a affirmé notre source. Par ailleurs, la direction du commerce a mis en garde les commerçants réquisitionnés contre toute «désobéissance». «Tout commerçant qui ne répond pas favorablement à la réquisition sera sanctionné par la loi. Il encourt un mois de fermeture administrative et une amende financière qui sera fixée par le juge, conformément à la loi 13-06, modifiant et complétant la loi 04/08, qui fixe les conditions d’exercice des activités commerciales. L’amende financière peut aller de 30 000 à 200 000 DA», a averti M. Ouabba. Pour veiller à l’application des réquisitions, la direction du commerce va mobiliser sur le terrain 103 agents de permanence pour «s’assurer le strict respect des réquisitions des brigades de contrôle à travers les localités», a-t-on souligné.

Boualem S.