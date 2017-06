Un taux de réussite national de 56,33%

Par DDK | Il ya 1 heure | 159 lecture(s)

Les résultats de l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM), pour la session juin 2017, ont été rendus publics, hier, par l'Office national des examens et concours.

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, a fait savoir, avant-hier, sur son compte Twitter, que le taux de réussite parmi les 566 221 candidats qui ont passé l'épreuve, à travers 2 234 centres d'examen, du 4 au 6 juin, a atteint 56,33% au niveau national. L'année dernière, il était de 54,42 % parmi les 559 926 candidats. À retenir que les élèves qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 accèderont automatiquement en première année secondaire, sur la base de la moyenne décrochée à l’examen national et celle de l’évaluation continue de l’année. Au total, ce sont 566 221 candidats, dont 51,58% de filles, qui ont passé cet examen. Quelque 7 680 détenus ont également participé à l'examen, au niveau de 42 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Education nationale comme centres d'examens officiels. Le département de Nouria Benghabrit avait assuré que toutes les dispositions humaines et matérielles ont été mises en place, afin de garantir la sérénité et la sécurité de cet examen et pour éviter les fuites des sujets. «Toutes les mesures ont été prises pour garantir la crédibilité des examens scolaires, avec la contribution des secteurs concernés et les responsables locaux», avait indiqué, Mme Benghabrit. La ministre avait également expliqué que les mesures ont été prises pour garantir l'égalité des chances entre les élèves. De leur côté, les services de sécurité avaient mis en place des dispositifs de sécurité spéciaux, à travers la mobilisation de leurs éléments pour sécuriser les centres d'examen.

Samira Saïdj