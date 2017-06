Partenariat entre l’université et l’ANEM

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

Une convention de partenariat pour l'accompagnement des compétences universitaires a été signée, en fin de semaine dernière, entre l'université M'hamed Bougara de Boumerdès et l'agence locale de l’emploi, en présence des premiers responsables des deux instances étatiques. «Nous franchissons un nouveau pas dans le cadre de l'adéquation entre la formation et l'emploi, en veillant strictement à actualiser les programmes de formation pour qu'ils soient au diapason des nouvelles technologies», a souligné le recteur de l’université, Abdelhalim Bentellis. «D'une durée de cinq années renouvelables, cette convention a pour objectif de rendre l'étudiant opérationnel, et ce, dès la fin de son cursus», a-t-il tenu à préciser. Au cours de celui-ci, les universitaires bénéficieront de stages appliqués, outre la préparation des mémoires de fin d’études. Pour le directeur de l'agence locale de l’emploi, Kemiou Slimane, les étudiants auront surtout l'avantage d’exploiter leurs thèses dans l'optique de créer leurs propres entreprises. Le même responsable s'est félicité aussi de l'élargissement des activités de la maison de l’entrepreneuriat, ouverte au sein de l’université en 2014. Depuis le début de l'année 2017, a-t-on rappelé, pas moins de treize (13) autres accords de partenariat de même type ont été signés avec des entreprises industrielles et économiques, publiques et privées. Le dernier en date a eu lieu il y a deux semaines, avec l'entreprise publique de fabrication de produits pharmaceutiques et d'hygiène corporelle (SOCOTHYD) des Issers. «Nous œuvrons inlassablement à renforcer nos relations avec les entreprises économiques, pour leur proposer nos services et projets innovants dans le cadre du principe gagnant-gagnant». De tels accords de partenariat, suivis d'application, incitent les étudiants à parfaire leur formation et à aiguiser leur esprit d'entreprise, en pensant à l'investissement dans différents projets, facilités par le dispositif de soutien à l'emploi de jeunes.

Salim Haddou.