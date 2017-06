23 départs de feu en une journée !

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Au moins vingt-trois départs de feu ont été enregistrés, hier, dans la wilaya de Béjaïa, indique la conservation des forêts de la wilaya. L’incendie le plus important, précise-t-on, a été enregistré au village Oughras, sur le territoire de la commune de Tala Hamza, à quelque dix kilomètres au Sud-est du chef-lieu de la wilaya. Cet incendie a réduit en cendres quelque 40 hectares, entre broussaille, arbres fruitiers et maquis. La canicule, qui a sévi ces trois derniers jours à Béjaïa, a provoqué des départs de feu aux quatre coins de la wilaya, notamment dans les communes de Darguina, Tala Hamza, Souk El-Tenine et Boukhelifa. Des moyens importants ont été mobilisés par les directions de la protection civile et la conservation des forêts, pour circonscrire tous les foyers d’incendie. Jusqu’à hier en milieu de l’après-midi, aucun bilan chiffré sur les dégâts occasionnés par ces feux n’a été établi.

F. A. B.