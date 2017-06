Des noyades et des accidents mortels

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

La fête de l’Aïd El-fitr a été marquée par plusieurs drames dans la wilaya de Béjaïa.

Trois personnes sont mortes noyées, tandis que des accidents de la route ont causé le décès de trois autres victimes et plusieurs blessés. En parallèle, plusieurs départs de feux ont rendu l’air irrespirable. Concernant les noyades, le chargé de la communication à la Protection civile, le commandant Soufi, a indiqué que la première a eu lieu le premier jour de l’Aïd, après 18heures, dans une zone rocheuse non surveillée près du tunnel d’Aokas. Le corps sans vie de la victime, originaire de la commune de Tizi n’Berbère, répondant aux initiales C F et âgée de 23 ans, a été repêché à 18 heures 35 mn. Au deuxième jour de l’Aïd, c’est sur les plages de Béjaïa que deux autres noyades ont été enregistrées. La première s’est produite vers 18 heures sur la zone rocheuse non surveillée de Nizla, non loin de la plage de Boulimat. La victime est un jeune de 24 ans, natif de la commune de Feraoun, répondant aux initiales G F. La seconde a eu lieu à 1heure 35 mn du matin sur la plage surveillée de Sidi-Ben-Essaid (Baccaro) à Tichy. La victime, un jeune âgé de 24 ans, répondant aux initiales T A, était originaire de Bouandas dans la wilaya de Sétif. C’est le chef de poste qui, veillant tard, a vu le corps sans vie flotter sur les eaux. Pour ce qui des accidents de la circulation, notre source indique que le premier est survenu sur la RN24, à Tighremt, suite au dérapage d’une voiture de marque WV Polo. Les éléments de Protection civile ont reçu l’appel de secours à 19h27’. Arrivés sur les lieux, ils découvrent trois blessés graves : le conducteur, un homme âgé de 29 ans, qui a succombé à ses blessures lors de son évacuation au CHU de Béjaïa et deux passagers, âgés de 26 et 27 ans, qui ont été hospitalisés. Les trois victimes sont originaires de la wilaya de Tizi-Ouzou. Le deuxième accident est survenu sur la nouvelle pénétrante autoroutière, à hauteur du lieudit Larbaa Takdimt, dans la commune de Boudjellil, daïra de Tazmalt. La victime, un piéton qui n’a pas encore été identifié, était âgée de près de soixante ans. Elle a été heurtée par une Peugeot 406. Quant au troisième accident, il s’est produit selon la cellule de communication de la Protection civile, à 23 heures 15 mn, sur la RN12, dans la commune d’Oued-Ghir. Une collision entre un utilitaire de marque Toyota et un scooter. Le conducteur du scooter, un homme âgé de 32 ans, a rendu l’âme lors de son évacuation à l’hôpital et son passager, 25 ans, a été gravement blessé. A signaler qu’en plus de ces trois accidents mortels, il a y eu durant les deux jours de l’Aïd 15 autres accidents qui ont engendré 20 blessés. Quant aux feux de forêt, les éléments de la Protection civile ont fait état de 16 départs de feu le premier jour de l’Aid et de 30 autres le deuxième jour. Les trois plus importants, qui ont causé des dégâts, sont ceux enregistrés à Tala-Hamza, à Boukhelifa et à Mazakouan-Afalou, dans la commune de Boukhelifa.

B. Mouhoub