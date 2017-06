39 nouveaux cas d’hépatite A recensés

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

Pas moins de 39 nouveaux cas d’hépatite A ont été enregistrés au niveau de la wilaya de Bouira, depuis le début de l’année en cours. L’information a été révélée par le directeur de la santé et de la population (DSP) de Bouira, lors de la dernière session de l’APW consacrée au plan de lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH) et contre les intoxications alimentaires. Toujours selon le même intervenant, le nombre des cas d’hépatite A recensés durant la période allant du mois de janvier au mois de mai dernier, dépasse déjà le nombre de cas enregistrés durant toute l’année 2016, qui n’a pas dépassé les 30 cas. Le DSP a aussi confirmé le décès d’une personne atteinte de cette maladie. Le nombre de cas global atteint de cette maladie infectieuse n’a pas été communiqué par le DSP qui a tenu, lors de son intervention, à rassurer quant à la disponibilité de moyens humains et matériels nécessaires pour la prise en charge de ce genre de maladie au niveau des établissements hospitaliers de la wilaya : «Il s’agit d’une infection virale du foie due à un virus transmis par l’eau. Au niveau de la wilaya de Bouira, l’ensemble de nos EPH sont en mesure de prendre en charge convenablement les cas d’hépatite A et de suivre aussi la progression des traitements. Nous tablons aussi sur le volet de la prévention et du contrôle régulier des sources collectives d’eau potable, notamment à travers des caravanes et des campagnes de sensibilisation», a déclaré le même responsable, selon lequel ces 39 nouveaux cas ont été recensés au niveau de 15 communes de la wilaya : «Le service de la prévention de la DSP a enregistré des cas d’hépatite A au niveau des communes de Bouira, Raouraoua et M’Chedellah avec six cas pour chaque commune. Quatre cas à Aïn-Laloui, trois à Aïn-Bessem. À Lakhdaria, Guerrouma, Kadiria, Sour El-Ghozlane et Chorfa, dix cas ont été recensés et cinq autres cas ont été signalés au niveau des communes de Khebouzia, Ridane, Bordj Okhriss, Saharidj, Haïzer et Taghzout», a-t-il précisé. Le DSP reconnaîtra certaines difficultés que rencontrent les équipes de prévention et de vérification de la qualité d’eau potable au niveau de ces communes. Toujours durant la même période, le DSP de Bouira fera savoir aux élus de l’APW qu’un seul cas de typhoïde a été enregistré, alors que le nombre d’intoxications alimentaires s’élève à plus de 932 cas, dont la majorité (850 cas), ont été recensés dans la commune de Chorfa au mois de janvier dernier, lors de la cérémonie collective du nouvel an berbère. Le reste des cas ont été enregistrés au niveau des communes de Mesdour avec 25 personnes touchées lors d’une cérémonie familiale, à Bouira avec 13 cas, 6 à Oued El-Berdi et 6 autres cas à Haïzer.

Oussama K.