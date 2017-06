Arrestation de six narcotrafiquants

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Deux réseaux de trafic de drogue, composés chacun de trois individus, ont été démantelés, dernièrement, par les agents de la police judiciaire de Béjaïa, a-t-on appris, hier, de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Âgés entre 30 et 38, ces narcotrafiquants s’adonnaient à la commercialisation du kif traité dans le milieu juvénile, a souligné la même source. L’arrestation de ces individus a eu lieu suite à une descente effectuée par les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de drogue et des stupéfiants dans les milieux connus pour la vente et la consommation du kif traité à Béjaïa. Une importante quantité de kif traité et des armes blanches (couteaux) ont été saisis à l’issue de cette opération, a indiqué notre source, sans préciser la quantité exacte de la drogue saisie. Présentés devant les juridictions compétentes près le tribunal de Béjaïa, les trois membres composant l’un de ces réseaux ont été placés sous mandat de dépôt, alors que deux individus de l’autre réseau ont été condamnés à sept ans de prison ferme et le troisième membre de la même bande a écopé de deux mois de prison. Par ailleurs et dans le cadre de la protection des estivants sur les plages et les régions côtières, la sûreté de wilaya a opéré sept descentes sur le littoral relevant de sa compétence. Ces opérations se sont soldées par le contrôle de 60 individus, plus de 50 véhicules et 14 commerces. Parmi la soixantaine de personnes contrôlées, trois font objet d’un mandat de recherche, a-t-on affirmé.

Boualem S.