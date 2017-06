Des habitants d’Adekar assiègent la wilaya

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

Des habitants du lotissement 3 du village d’Adekar centre ont organisé, hier matin, un rassemblement devant le siège de la wilaya de Béjaïa, pour exposer, au wali, les problèmes auxquels ils font face au quotidien et exiger des solutions pour l’amélioration de leurs conditions de vie. Sur le lieu du rassemblement, des banderoles écrites en gros caractères en arabe et en français ont été accrochées et sur lesquelles on pouvait lire, entre autres, «Lotissement d’Adekar oublié». En fait, les problèmes majeurs et récurrents soulevés sont surtout la route d’accès à leurs habitations et l’assainissement. Selon le représentant des protestataires, plusieurs entrepreneurs y ont intervenu pour la réalisation de ces deux projets de viabilisation du lotissement qui sont la route et l’assainissement, mais faute de matériel, d’engins adéquats et de main d’œuvre suffisante et qualifiée, les travaux sont abandonnés. «Ils commencent, ils tâtonnent çà et là et puis s’en vont sans aucun résultat concret», martèle notre interlocuteur. Selon notre interlocuteur, «le lotissement existe depuis 1986 et à ce jour, les acquéreurs souffrent toujours des mêmes problèmes d’assainissement, de boue en hiver et de poussière en été». En 2010, c'est-à-dire il y a 7 ans, rappelle-t-il, «un projet d’assainissement du lotissement a été lancé au grand bonheur des habitants, mais leur joie fut de très courte durée, puisque les trois entrepreneurs engagés repartent l’un après l’autre quelques jours seulement après leur arrivée au chantier». «Le dernier arrivé, il y a trois ans, poursuit-il, est venu avec seulement deux ouvriers et un engin de chantier. Il a commencé les travaux puis comme il n’a pas été payé, il a abandonné le chantier».

B Mouhoub.