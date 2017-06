Dix accusés devant le parquet

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Dans la matinée d’avant-hier, pas moins de dix jeunes du village Taguemount El Jeddid, relevant de la commune des Ouadhias, ont été présentés devant le parquet du tribunal de Draâ El-Mizan, chargée de l’enquête judiciaire sur la mort du jeune Tarik Chouarbi. Ce dernier, originaire du village Tizi-Hibel (Béni Douala), père de famille, âgé de vingt-cinq ans, a vécu au cours de ces dernières années au Mexique. À rappeler que la mort de ce jeune est survenue dans la soirée du jour de l’Aïd, à vingt-deux heures. Aussi, pour faire toute la lumière sur cette affaire de meurtre, le magistrat instructeur a auditionné, durant plus d’une douzaine d’heures, les dix présumés inculpés avant de décider de placer cinq d’entre eux sous mandat de dépôt et les cinq autres sous contrôle judiciaire, en attendant leur comparution devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal criminel. Pour rappel, selon plusieurs témoignages concordants, recueillis dans la nuit du dimanche à lundi, le jeune Tarik, venant des Ouadhias avec deux de ses amis, a été surpris par une panne subite de son véhicule à l’entrée du village Taguemount El Jeddid, la dernière localité de la commune des Ouadhias, avant de pénétrer sur le territoire de la daïra de Béni Douala. Il décide, alors, de joindre sa famille par téléphone pour demander de l’aide, d’autant plus qu’à cette heure là de la nuit, il était peu probable de trouver un mécanicien. Quelques instants plus tard, un proche arrive sur les lieux avec un tout terrain et remorque le véhicule en panne. Mais, après avoir fait quelques petits mètres, le câble se brisa, le véhicule remorqué revint en arrière et percuta un autre qui était en stationnemant. Le propriétaire de ce dernier ne tarda pas à faire son apparition. Une prise de becs s’ensuit alors entre les deux automobilistes et des jeunes du village se précipitèrent, alors, avec des bâtons pour rouer de coups le jeune Tarik, qui rendra son dernier soupir à la polyclinique des Ouadhias.

Essaïd Mouas