La voiture personnelle du maire incendiée

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

La voiture personnelle du maire de Mechtras (une Chevrolet Optra) a été incendiée par un ou plusieurs inconnus dans la nuit de mercredi à jeudi derniers. M. Tebbakh Arab, car c’est de lui qu’il s’agit, déplore : «Il était 2 heures du matin, lorsque mon frère m’a appelé pour m’avertir que ma voiture, garée à côté de chez moi, prenait feu. J’ai accouru et nous avons pu éteindre le feu». Et de préciser : «Au début, j’ai pensé à c’est un court circuit qui pouvait être à l’origine de cet embrasement. Mais l’odeur de l’essence se faisait sentir et nous avons découvert, après que le feu a été circonscrit, qu’une bouteille, juste à côté de la voiture, brulait encore. Elle contenait de l’essence. J’ai alors compris que ma voiture a été aspergée d’essence avant qu’on ne lui mette le feu. C’est un acte criminel !». Avisés, les services de la protection civile et de la gendarmerie n’ont pu que constater les dégâts une fois sur les lieux. Le moteur du véhicule et la carrosserie ont subi beaucoup de dommages. Quant au parc brise, il a, tout simplement, volé en éclats. A noter qu’une enquête a été ouverte pour élucider cet acte criminel.

H. T.