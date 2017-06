Un agent de sécurité et un radiologue agressés

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

«Dans la journée de dimanche 25 juin 2017, premier jour de l’Aïd, au moment où le personnel du CHU de Béjaïa était réquisitionné pour assurer ses prestations au service des malades et des usagers de la santé, deux employés ont fait, malheureusement, l’objet d’agression physique leur occasionnant des blessures diverses», indique la cellule de communication du CHU de Béjaïa dans un communiqué parvenu, à notre rédaction. «Il s’agit de M. Chelghoum Djamel, cadre paramédical en radiologie, agressé par un jeune homme en état d’ivresse, et de M. Habouche Madjid, agent de sécurité exerçant au niveau du même établissement, victime d’une attaque par arme blanche (coup de couteau) pendant qu’il essayait d’assurer l’ordre au service ORL», indique encore la cellule de communication du CHU, qualifiant ces actes «d’inadmissibles et de regrettables».

F.A.B.