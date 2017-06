Mise en service fin 2017

Par DDK | Il ya 7 minutes | 1 lecture(s)

Initialement fixé pour le premier trimestre 2015, suite à la visite de l'ex-Premier ministre Sellal une année auparavant, l'approvisionnement en eau de 153 villages du Sud-est de Boumerdès est prévu pour fin 2017. Cette nouvelle échéance pourrait être respectée au vu de l'accélération des travaux de réalisation des travaux du méga projet précité. Celui-ci ''devrait mettre un terme définitif au problème de l'AEP dont souffre de nombreuses communes rurales et semi-rurales, à l'instar de Timezrit, Chabet El Ameur et Naciria'', a fait savoir un responsable de la direction de l'hydraulique. Prévue d'abord pour alimenter les douars de la première municipalité montagneuse, puis des dizaines d'autres localités, cette station de dessalement est entrée en production en 2011, avec une enveloppe financière de 2,4 milliards de DA, réévaluée au début de l'année en cours. Une fois opérationnel, ce projet va, avec un volume de 26 millions de m3, alimenter à partir d'un réservoir à Bordj Ménaïel, pas moins de 140 000 âmes du Sud-est de la wilaya. ''La cadence des travaux s’accélère à présent pour la réalisation de quatre stations de pompage et de cinq grands réservoirs, tout au long de l’itinéraire des conduites d'eau'', a souligné le même responsable. Grâce aussi aux barrages de Keddara et au transfert de l'eau à partir de Taksebt, la production hydraulique à Boumerdès est actuellement de l'ordre de 220 000 m3 par jour. Une production quotidienne du précieux liquide, avec un excédent de plus de 60 000 m3. Ce qui équivaut actuellement, dans la wilaya de Boumerdès, à un ratio de 180 m3 /J par habitant, contre une moyenne nationale estimée à 110 m3, a-t-on avancé. Mais l'on parle, là, particulièrement du chef-lieu de la wilaya et certains quartiers de quelques grands centres urbains environnants où, pratiquement, l'eau coule sans interruption.

Salim Haddou