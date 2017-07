Collision entre un train et un semi-remorque à Toghza

Par DDK | Il ya 14 minutes | 7 lecture(s)

Un violent accident est survenu, hier, au village de Toghza, sis à 5 km de Chorfa, dans la wilaya de Bouira, sur un passage à niveau, situé au centre du village. C’était un train de voyageurs qui a percuté, de plein fouet, un camion de type semi-remorque transportant des boissons non-alcoolisées. En effet, vers 6h00 du matin, le camion, chargé de boissons gazeuses, a tenté de traverser le passage à niveau de Toghza quand le train de voyageurs l'a, violemment, percuté du côté de la benne, en le traînant sur plusieurs dizaines de mètres, indiquent des sources locales. Le train, qui a démarré vers 5h40 de la gare de Béni Mansour en partance vers la gare terminus de Béjaïa, n'a pas eu le temps de freiner à la vue du camion, car il sortait d'un virage où la visibilité est presque nulle. Fort heureusement, cet accident n'a fait aucune victime. Le transporteur, qui dira avoir eu la "trouille" de sa vie, s'en est sorti indemne. Aussi, côté voyageurs, il n'est à déplorer aucun blessé. Hormis des dégâts matériels occasionnés au camion semi-remorque, notamment à la benne, et les bouteilles de boissons gazeuses lesquelles ont été éparpillées un peu partout en amas, aucun autre dommage majeur n’est à signaler. Néanmoins, cet accident remet sur le tapis le caractère dangereux de ce passage à niveau non gardé, et qui s'avère être un véritable piège et pour les piétons et pour les automobilistes. «Franchement, nous avons eu peur après la survenue de cet accident. Ce passage à niveau non gardé reste l'un des lieux les plus dangereux dans notre localité, sachant qu’une école primaire et un CEM se trouvent à proximité de ce lieu de tous les risques. Chaque jour, nous tenons nos ventres en passant par cet endroit. Il faut que la SNTF pense sérieusement à le doter d'un poste de gardes-barrières. Cet incident est un avertissement. À bon entendeur!", fulmine un habitant de Toghza. Notons que quelques heures après l’accident, la circulation ferroviaire a été rétablie.

Y. S.