Des villageois contestent la liste des bénéficiaires de logements

Par DDK | Il ya 33 minutes | 34 lecture(s)

La protesta a réinvesti, hier, le centre ville de Chabet El-Ameur, sis à 40 kms à l'Est de Boumerdès. En effet, des dizaines de représentants de ce chef-lieu communal ont bloqué la mairie suite à l'affichage de la liste nominative des bénéficiaires de 82 logements sociaux. Comme à l'accoutumée, l'activité des fonctionnaires de cette première institution administrative fut fortement perturbée. «Au lieu de rejoindre nos postes d'emploi, nous sommes là pour protester contre cette liste d'attributaires d'unités immobilières», témoignera un père de famille d'une voix monocorde et faible. Comme de nombreux autres manifestants, il s'emportera contre les instances concernées ayant avantagé, pour ce droit là, à leur détriment des nouveaux postulants à un logement décent. «Ni la situation sociale du demandeur, ni le critère de l’ancienneté du dépôt de son dossier n'ont été pris en considération par la commission d'attribution de ce lot d'unités immobilières», d'énonceront d’autres villageois. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ne se sont pas empêchés de citer à haute voix, lors du même attroupement, des proches ou personnes aisées faisant partie de cette liste. «L'on ne doit aucunement se taire devant ce manque de sérieux et d'équité de la part de la commission concernée», clameront les délégués de ce mouvement de protestation, réclamant la réexamination des dossiers de tous les postulants au logement social. En plus de ce quota construit près de la cité du 5 juillet, d'autres sont en cours de réalisation au niveau de ce chef-lieu communal, avec un total dépassant les 800 unités. Mais ce nombre est jugé faible pour cette municipalité englobant plusieurs douars, avec plus de 50 000 âmes. Certains notables de la commune ont soulevé, hier, dans la foulée, d'autres problèmes comme ceux de l'AEP et du manque flagrant des structures sanitaires et éducatives.

Salim Haddou