425 hectares ravagés en 24h

Pas moins de 425 hectares de forêts et de végétaux ont été ravagés dans des dizaines d’incendies qui se sont déclenchés au cours de ces dernières 24h dans plusieurs wilayas du pays. La canicule et les vents chauds ayant sévi ces derniers jours ont encouragé des départs de feux qui ont touché plusieurs régions du pays, a affirmé hier le directeur général des forêts, Abdelfatah Malek, sur les ondes de la chaîne I de la radio nationale. En effet, la vague de chaleur caniculaire, qui a frappé récemment plusieurs régions du pays, a été derrière un grand nombre d’incendies qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas du pays. Selon le DG des Forêts, les wilayas les plus touchées sont Tizi-Ouzou, Tipaza, Sidi Bel Abbès, Khenchela, Tlemcen, Aïn Defla, Oran, et Tébessa. La superficie forestière détruite par les flammes est de 127 hectares, le reste étant constitué de buissons. La même source a néanmoins souligné une diminution de la superficie forestière détruite par rapport à la même période de l’année dernière, où pas moins de 750 hectares avaient été ravagés par les feux incendies. La DGF a appelé toutes les structures concernées à consentir plus d’efforts «pour lutter contre les incendies de forêt d’une manière plus moderne». Sur le plan technique, la DGF devrait renforcer son équipement d’intervention par l’acquisition de nouveaux moyens, afin de parvenir à mobiliser toute une brigade pour la prise en charge de 3 000 ha de forêts, alors que la protection civile s’équipe, en conséquence, pour appuyer les forestiers. Pour cela, la DGF, rappelle-t-on, devrait acquérir, d’ici 2019, une centaine de camions citernes, 200 kits et 500 véhicules de type ‘’Station’’. Outre la poursuite et l’amélioration de la sensibilisation, les forestiers souhaitent aussi se doter d’avions (Canadair) et d’hélicoptères pour lutter contre les incendies naissants, étant donné que les forêts algériennes sont escarpées et habitées.

L. O. Challal