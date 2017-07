Six morts sur les routes et cinq noyés en quelques jours

Par DDK | Il ya 33 minutes | 51 lecture(s)

Les drames s’enchaînent sur les routes et les plages de la wilaya de Béjaïa ! En quelques jours seulement, six personnes ont trouvé la mort dans de tragiques accidents de la circulation et cinq autres ont péri sur les plages de la région.

Dans la matinée d’hier, vers 5h du matin, un motocycliste de 41 ans, natif de Timezrit, a été mortellement percuté par un automobiliste sur le CW21 reliant Amizour à El-Kseur. La veille, un bus transportant des adolescents, venus de la wilaya de Khenchela dans le cadre d’une colonie de vacance, est entré en collision avec un camion gros tonnage sur la RN9 à hauteur de la localité d’Ath Anane, dans la commune de Souk El-Tenine. L’accident a fait dix-neuf blessés parmi les occupants du bus. Les blessés ont été dispatchés entre les structures sanitaires des localités de Tamridjt et Souk El-Tenine. Quatre blessés graves ont, par la suite, été transférés vers les hôpitaux de Kherrata et Béjaïa pour être pris en charge. Des photos, choquantes, de l’accident circulent sur les réseaux sociaux. Dans la nuit de jeudi à vendredi derniers, un tragique accident de la route survenu sur la RN24, à hauteur du pont Loubar (Boulimat), a fait deux morts. Il s’agit d’une collision entre une voiture de marque Golf série 5 et un scooter. Les deux occupants de la moto, âgés de 24 et 32 ans, ont rendu l’âme sur les lieux de l’accident. Le conducteur de la Golf, immatriculé à Sétif, selon la Protection civile, a aussitôt pris la clef des champs. Lundi dernier, un homme de 29 ans, originaire de Tizi-Ouzou, a trouvé la mort dans un autre accident de la route sur la RN24 à hauteur de la station balnéaire Tighremt, sur la côte-Ouest de Béjaïa. Au deuxième jour de l’Aïd, un conducteur d’un scooter a été mortellement heurté par une voiture sur la RN12 dans sa section longeant la municipalité d’Oued-Ghir. Le même jour, un vieil homme a été fauché par un automobiliste sur l’autoroute de Béjaïa, plus précisément à Tazmalt. En moins de dix jours, six personnes ont trouvé la mort sur les routes de Béjaïa, selon la Protection civile. Sur les plages de la wilaya, il a été fait état, jusqu’à hier, de la mort de cinq baigneurs, dont les recherches pour retrouver le corps de l’un d’eux, porté disparu sur la plage de Boulimat depuis lundi dernier, se poursuivent encore. Cinq morts sur les routes et autant de noyés sur les plages de Béjaïa en quelques jours seulement. À cette comptabilité macabre s’ajoutent les mille et un couacs d’une saison estivale qui promet d’être des plus cauchemardesques !

Dalil S.